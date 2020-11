Oggi in tema di Black Friday vi segnalo un nuovo bundle di software per macOS con un forte sconto. Si tratta del Macnificent 9. Il valore del pacchetto è di 272 $, ma potrete averlo per 59 $ (circa 50 €).

Volendo potrete comprare il singolo software a metà prezzo, quindi sta a voi decidere se conviene prendere una o più app singolarmente oppure se approfittare del bundle che ne contiene tutte e 9.

All’interno troviamo:

Timemator 2 : un tracker di attività utile per comprendere quanto tempo impieghiamo in un’attività lavorativa o personale.

: un tracker di attività utile per comprendere quanto tempo impieghiamo in un’attività lavorativa o personale. RapidWeaver 8 : noto software per creare facilmente siti web senza mettere mano al codice dell pagine web.

: noto software per creare facilmente siti web senza mettere mano al codice dell pagine web. Unclutter : un cassetto sul Mac dove poter inserire copia/incolla, note o file.

: un cassetto sul Mac dove poter inserire copia/incolla, note o file. Default Folder X : un menu laterale al Finder per gestire più velocemente i file.

: un menu laterale al Finder per gestire più velocemente i file. One Switch : una serie di opzioni disponibili velocemente mediante un’icona della menubar.

: una serie di opzioni disponibili velocemente mediante un’icona della menubar. Unite 3 : consente di usare una pagina web o una webapp come un’app per Mac, con tanto di icona nel Dock.

: consente di usare una pagina web o una webapp come un’app per Mac, con tanto di icona nel Dock. DaisyDisk : analizza il disco e comprende come è occupato lo spazio.

: analizza il disco e comprende come è occupato lo spazio. ForkLift 3 : noto software per gestire i file FTP sul server.

: noto software per gestire i file FTP sul server. Mosaic Pro: vi aiuta a gestire lo spazio nello schermo posizionando le finestre delle varie app.

Il bundle è disponibile nel sito ufficiale.