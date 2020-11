La nascita del Cyber Monday è abbastanza recente. Visto che il Black Friday era la giornata dei forti sconti essenzialmente nei negozi fisici, o almeno era quello l’uso anni fa, si decise di creare il Cyber Monday quale corrispettivo del Black Friday ma per i negozi virtuali. Essenzialmente gli ecommerce.

Oggi è quindi il Cyber Monday. Potremmo considerarlo l’ultimo giorno utile per avere forti sconti prima del Natale. In pratica da domani non ci saranno più forti sconti, ma promozioni usuali con prezzi in aumento, visto che vicino al Natale molte persone compreranno i regali indipendentemente dagli sconti.

Quindi oggi è l’ultimo giorno utile per usufruire degli sconti. Ecco la raccolta delle migliori offerte disponibili:

Le offerte di oggi

Vi ricordo che le offerte valgono fino a mezzanotte.