Koofr

Vi serve dello spazio cloud per conservare i vostri file ma nello stesso tempo non volete pagare un abbonamento mensile? Vi segnalo questa promozione nata nella giornata di oggi per il Cyber Monday.

Koofr Cloud Storage è un servizio cloud che consente di conservare i propri file. Funziona mediante la versione web, ma anche mediante le app per smartphone. Trovate la versione per iPhone e iPad nell’App Store.

Koofr offre vari tagli di storage. Vi indico la versione da 1 TB così avrete tutto lo spazio che vi serve a vita. Di base costa 10 $ al mese. Ma per averlo a vita dovrete andare in questa pagina. L’abbonamento a vita costa 169,99 $. Ma attenzione: per il Cyber Monday esiste un codice sconto che elimina il 40% del suo prezzo.

Il codice è CMSAVE40 e vi consente di comprare l’abbonamento a vita a 102 $ (circa 85 €). Quindi pagando questa cifra avrete 1 TB di spazio senza ulteriori costi.

La cosa interessante di Koofr è che potrete collegare anche i vostri account cloud di terzi, come Dropbox, GDrive, OneDrive e così via. In questo modo in un unico spazio avrete accesso a tutti i vostri file per una gestione più rapida.

Il servizio supporta il formato WebDAV e l’autenticazione a doppio fattore. Il codice sconto vale fino a domani.