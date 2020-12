Retro Widget 2

Quante partite sul Nokia del mio amico Giovanni (il mio Ericsson non ce l’aveva). Sto parlando di Snake. I millennial probabilmente non lo conoscono e sorrideranno a vederlo, ma all’epoca era il massimo della tecnologia per i videogame da cellulare.

Ora uno sviluppatore francese lo ha reso a portata di Widget. L’app Retro Widget 2 riprende lo stile retrò dei Nokia. Il widget per iOS 14 fornisce l’interfaccia grafica dello schermo dei telefoni finlandesi.

Di fatto il widget non integra il gioco in se. Mostra l’orario, ma premendo su di esso si apre l’app per fare una partita a Snake al volo. Per chi non lo conoscesse il gioco consiste nel mangiare un elemento sullo schermo.

Più si mangia e più il serpente si allunga, quindi con il tempo bisogna evitare che il serpente morda se stesso. La cosa interessante è che i confini del quadro di gioco offrono l’effetto “Pac-Man”, quindi si possono attraversare per apparire dall’altra parte.

Retro Widget 2 funziona anche sugli iPad e ha una versione per Apple Watch, con tanto di complication. Lo sviluppatore cerca anche dei supporter per la traduzione in italiano. Se siete interessati scrivetegli.

L’app pesa 7,4 MB e si scarica per 2,29 € dall’App Store.