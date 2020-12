Qualche giorno fa un mio amico mi ha chiesto dopo avrebbe potuto recuperare macOS Mojave. Il sistema operativo fu rilasciato nel 2018 e ovviamente nell’App Store c’è solo l’ultima versione.

Apple ha una sezione nel suo sito dove scaricare gli installer dei vari sistemi operativi. Molto utile anche per le versioni Combo. Queste versioni contengono l’ultimo update, ma anche tutti gli aggiornamenti precedenti.

Mi spiego meglio. Per esempio il Combo di macOS 10.15.4 contiene non solo l’aggiornamento in se, ma tutto il sistema operativo. Quindi era utile per fare un aggiornamento più pulito.

Tutto bene direte. No. Apple ha deciso che con macOS 11 Big Sur gli installer non servono più. La società, come si è anche accorta Eclectic Light, non fornirà più gli installer, neanche i Combo. Quindi l’unico modo di recuperarli sono:

App Store

Sezione Aggiornamenti di Preferenze di Sistema

È probabile che la società abbia deciso di non fornire più gli installer per evitare che le persone possano tornare a una versione precedente. Versione precedente significa ereditare tutti i vecchi bug. Falle a volte gravi che lasciano spazio ad attacchi.

Installer significa anche agevolare il mercato degli Hackintosh: PC modificati per installare macOS. Una soluzione che alcuni attuano per risparmiare soldi nell’acquisto di un Mac, preferendo avere un’esperienza d’uso mediocre.

Quindi purtroppo in futuro le vecchie versioni di macOS saranno impossibili da recuperare, almeno che qualcuno non le conservi nel cloud e le condivida. Una soluzione poco sicura perché potrebbero circolare dei link con versioni manomesse, in grado di farvi perdere i dati personali.