Apple Matching Gifts Program

Il programma si chiama Apple Matching Gifts Program ed è partito nel 2011. Al centro dell’iniziativa c’è la beneficenza. La società di Cupertino, per incentivare a donare per chi ha bisogno, ha stretto un accordo con i dipendenti: se loro donano, anche Apple dona.

A distanza di quasi 10 anni dalla partenza dell’iniziativa la società tira un po’ le somme. Somme tra l’altro alte. I dipendenti di Apple hanno donato ben 600 milioni di dollari.

Non si tratta solo di denaro, ma anche di tempo donato agli altri. In totale sono 1,6 milioni le ore donate a 34.000 organizzazioni come volontariato.

Per esempio la società racconta la storia di alcuni dipendenti come Anthony Garrett-Leverett e Joe Cayao. I due, insieme ad altri colleghi e parenti, hanno trasformato vecchi costumi in mascherine. In totale sono state fabbricate 14.000 mascherine anti COVID-19.

La cosa positiva è che Apple promette di donare 1 $ per ogni $ donato dai dipendenti, quindi l’azienda ha coperto una buona fetta delle donazioni.