Apple museo Praga

Nonostante i tanti fan e la grande storia, Apple non ha voluto mai aprire un museo ufficiale dei suoi prodotti. Questo tipo di attività è demandata a privati che spesso collezionano pezzi da mostrare in pubblico.

Il più grande del mondo era a Praga. L’Apple Museum, di cui vi parlai quando fu aperto nel 2015, era un punto di riferimento per tutta la community di mac users. Conteneva centinaia di unità in mostra, tra cui un Apple 1.

Purtroppo non esiste più. La sua chiusura è avvolta nel mistero. Pare che sia stato travolto dalla merda della criminalità. Come indica il sito polacco MyApple, infatti, si sospetta che il museo fosse usato per riciclaggio di denaro sporco.

La proprietà sembra risalire all’affarista Miroslav Žá?ek, che ha diversi ristoranti di lusso a Praga. La direttrice del museo, Sandra Pokorná, era compagna di Žá?ek e ha con lui un figlio. Pare che sia stata la contesa del figlio a causare la chiusura del museo.

Il sito del museo mostra l’immagine di una donna e dichiara che tutta la collezione è stata trafugata dalla direttrice. Voci indicano che sia tutta una montatura per nascondere il fatto che molti pezzi, come l’Apple 1, fossero in realtà dei falsi.

Sta di fatto che il museo di Apple più grande del mondo non esiste più. Il primato tornerebbe a questo punto al museo italiano AllAboutApple nella città di Savona.