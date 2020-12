Lo scorso anno verso questo periodo non eravamo in emergenza COVID. Le persone erano per strada sorridenti, si preparavano cene aziendali, cene con gli amici, cene con la famiglia. Si poteva viaggiare, visitare i mercatini di Natale, uscire semplicemente per fare due passi e godersi le luminarie.

È proprio vero che si accorge del valore di qualcosa solo dopo averla persa. Sono stati mesi difficili e tutti abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa. Abbiamo dovuto rinunciare agli abbracci calorosi, alle carezze e ai baci di chi amiamo.

Amiamo la tecnologia, il progresso e l’innovazione. Le menti più brillanti hanno sviluppato un vaccino e questo ci dà speranza. È la luce in fondo al tunnel che potrebbe abbattere per un lungo periodo i contagi e i morti.

Il regalo più grande di Natale è proprio il vaccino. Una protezione contro i contagi che presto ci restituirà gli abbracci e le carezze. Per questo Natale quindi vi auguro di potervi vaccinare presto. Il prossimo anno potremmo vivere un Natale normale e ritornare a viverci le città.

Buon Natale a tutti.