L’icona dell’app Amphetamine

Conobbi l’app Amphetamine qualche anno fa. È praticamente un alternativa a Caffeine. Quest’app installa un’icona nella menubar di macOS. Se si preme su di essa lo schermo del computer resta sempre attivo e non va in sleep dopo un periodo di tempo prefissato. Utile se si vuole tenere il Mac attivo momentaneamente.

Entrambe le app fanno quindi la stessa cosa. Solo che nel secondo caso il Mac “resta sveglio” perché ha preso simbolicamente molta caffeina. Nella prima app perché virtualmente ha assunto delle anfetamine, quindi delle droghe.

Il 29 dicembre qualcuno tra i revisori delle app di Apple si è accorto del cattivo gusto nel nome scelto dell’app e ha deciso di escluderla dal Mac App Store. Il suo sviluppatore, William Gustafson, è caduto stranamente dal pero issando la sua rabbia sui social network e accusando Apple di monopolio e prepotenza. Accuse molto in voga ultimamente.

Grazie alla recente possibilità di chiedere l’appello contro le bocciature di revisione, lo sviluppatore ha potuto usare l’unica motivazione valida a suo favore, vale a dire il fatto che negli ultimi 6 anni Apple non ha mai fatto problemi per il nome dell’app, quindi iniziare adesso è fuori luogo. Inoltre esistono app come iBeer e il gioco Mafia che non vengono bannati.

In effetti Apple si è accorta della poca coerenza e ha accettato di nuovo l’app.

Come ha anche dichiarato Gustafson Apple ha temuto che chiamare un’app anfetamina e mostrare una pillola di droga nell’icona sarebbe stato un po’ troppo per chi, magari, sta provando a uscire dalla dipendenza delle droghe. La società ha quindi chiesto di eliminare i riferimenti alle droghe.

Cosa che lo sviluppatore ha già dichiarato di non voler fare. Potrà continuare a chiamare anfetamina un’app che semplicemente tiene attivo lo schermo del Mac, mostrare una pillola di droga e pavoneggiarsi per questo. Tutto in nome della libertà.