Il brevetto della custodia che ricarica le AirPods

Siamo nella perenne ricerca di energia. Ogni giorno dobbiamo ricaricare l’Apple Watch, l’iPhone, forse anche l’iPad e il Mac. Quindi abbiamo bisogno di una presa di corrente e un caricatore. Le AirPods hanno una custodia che consente circa 4 ricariche complete, ma se la custodia fosse quella dell’iPhone.

La società di Cupertino vende da tempo le custodie Smart Battery Case con una batteria integrata per ricaricare gli smartphone. E se questa custodia contenesse anche dei fori dove inserire le AirPods e ricaricarle?

L’idea è stata trasformata in un brevetto. Per ora si comprende che una strada unica non sia stata ancora decisa. Si pensa a dei fori che vanno a coincidere sulla parte superiore del telefono. Un’altra custodia vede un foro dove inserire gli auricolari e un altro mostra una custodia a libretto dove incastrare le AirPods.

Al momento non sappiamo se l’idea diventerà un prodotto reale. Sta di fatto che anche produttori di terzi ci hanno pensato. Ricordiamo la custodia Power1 o l’AirPod Battery Case.