coconutBattery è una delle app storiche per macOS. Si tratta di un’app che va a pescare le informazioni riguardante la batteria dei dispositivi dai file log di sistema, li traduce in testo leggibile e mostra il tutto attraverso un’interfaccia grafica semplice da consultare.

In altre parole mostra lo stato di salute della batteria dei diversi dispositivi di Apple presenti in casa. Per ogni dispositivo sapremo a quanto ammontano gli mAh previsti dalla fabbrica, quanti mAh attualmente riesce a contenere la batteria, la percentuale di salute, il numero di cicli effettuati e così via.

Tramite un registro sapremo anche quanti mesi ha una batteria e per ogni mese dove avremo effettuato la rilevazione, quanti cicli sono stati registrati. Sapremo la data di fabbricazione, la temperatura, la salute generale e così via.

In altre parole con coconutBattery la salute della batteria dei nostri dispositivi non avrà più segreti. La versione gratuita fornisce la maggior parte delle funzioni collegando i dispositivi con il cavo al Mac.

La versione a pagamento, che costa 9,95 €, funziona anche via WiFi, integra le notifiche e offre un maggior dettaglio sui dati delle batterie dei dispositivi mobile.

L’app si scarica direttamente dal sito dell’autore.