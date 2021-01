Shot on iPhone 12 mini by Andrey Glazunov, Russia.

Ogni anno Apple dà risalto ai migliori scatti realizzati con gli iPhone. Questo per dimostrare le capacità fotografiche dei nuovi dispositivi. In vista dei recenti iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, la società ha pubblicato i migliori scatti per la campagna Shot on iPhone.

Molto probabilmente vedremo queste foto in giro, in quanto negli anni precedenti la società ha trasformato le foto in murales o cartelloni pubblicitari. Negli anni precedenti il tutto veniva trasformato in un libro fotografico e i fotografi scelti venivano omaggiati con il libro. Non sappiamo se quest’anno sarà lo stesso.

Quello del Shot on iPhone è un riconoscimento che la società fa ai fotografi che utilizzano gli iPhone. Qualcosa del genere viene fatto con gli IPPA Awards che hanno visto assegnare i vincitori del 2020 di recente.

Il vincitore di quest’anno si chiama Dimpy Bholotia con la foto Flying Boys scattata con un iPhone X in India.