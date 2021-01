L’SMS ricevuto dai possessori degli Apple Watch Cellular

Era il 2017 quando Apple presentò l’Apple Watch serie 3, il primo con funzione Cellular. Lo smartwatch poteva connettersi per la prima volta alla rete LTE senza dover dipendere dall’iPhone.

In Italia l’unico operatore telefonico che da allora ha supportato questa funzione, visto che serve la virtualizzazione della stessa SIM che si possiede nell’iPhone, è Vodafone. Tutti gli altri operatori non hanno mai esteso questo supporto.

Ed è proprio Vodafone che ha inviato un SMS alle persone che usano la funzione Cellular nei loro Apple Watch. Il messaggio dice che:

Ciao, ti informiamo che abbiamo importanti aggiornamenti necessari per consentire il corretto funzionamento di alcuni servizi del tuo Apple Watch. Assicurati di disattivare la connettività Bluetooth per le prossime 48 ore in modo da ricevere le nuove configurazioni. Ti scriveremo poi nei prossimi giorni chiedendoti di riavviare il tuo Apple Watch.

Il prossimo 25 gennaio, quindi, bisognerà spegnere il bluetooth degli Apple Watch per almeno 48 ore. Il motivo? La disattivazione delle reti 3G.

La società userà solo reti 4G e 5G, quindi per evitare disservizi c’è bisogno che gli Apple Watch siano collegati alle reti LTE per 48 ore, al fine di ricevere correttamente la nuova configurazione. Questo può essere fatto se non ci sarà comunicazione tra l’iPhone e lo smartwatch. Spegnendo il bluetooth i due dispositivi non si parleranno.

Se avete un Apple Watch Cellular con servizi Vodafone, quindi, non dimenticate di disattivare il bluetooth.