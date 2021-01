Smartphone LG

Ci sono brutte notizie in arrivo da LG. L’azienda sud coreana, da anni tra i produttori mondiali di schermi e dispositivi elettronici, ha alzato bandiera bianca in alcuni settori. Tra questi nel settore degli schermi per smartphone e probabilmente uscirà completamente dal settore della telefonia.

È un vero peccato perché ho sempre ritenuto gli smartphone di LG tra i migliori al mondo nel settore Android. Il problema è che non vendono abbastanza. Gli utenti Android preferiscono spendere meno e usare dispositivi mainstream come quelli di Xiaomi o Huawei.

Le scarse vendite hanno portato a una perdita di 5 trilioni di won negli ultimi 5 anni, pari a circa 3,8 miliardi di euro. Produrre in perdita è ovviamente un’attività poco salutare per un’azienda.

Come riporta il Korea Herald, LG terminerà la produzione di display per gli iPhone, quindi l’azienda di Cupertino dovrà rifornirsi presso altre aziende. Cosa che pare stesse già facendo da alcuni mesi.

La società ridurrà molto il suo impegno nel settore della telefonia. Al momento non c’è un abbandono totale, quindi i modelli attuali continueranno a essere venduti. I dipendenti non saranno licenziati, però, ma spostati verso altre linee di produzione.

Lo scorso anno LG ha venduto 6,5 milioni di unità e gestisce appena il 2% del mercato degli smartphone.