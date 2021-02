Pedigreender

La vita è una ruota basata su 4 pilastri fondamentali: nascere, crescere, riprodursi e morire. Tutti gli esseri viventi fanno parte di questo ciclo, anche gli animali domestici.

Si dice che per una corretta crescita dei nostri amici a quattro zampe sia buona cosa farlo accoppiare almeno una volta nella vita. Ma come trovare l’anima gemella? Come trovare un cane, un gatto o altro animale proprio come servirebbe a noi?

A tal proposito è nata Pedigreender. Come può far intuire il nome, si tratta di un’app per incontri per animali domestici. Una volta iscritti (si presume che l’iscrizione venga fatta dai proprietari) e inserite le generalità dell’animale, si può indicare se si sta cercando un partner.

Si possono inserire le foto, l’età, le caratteristiche, l’area di residenza e altre informazioni utili per trovare l’anima gemella.

Il proprietario può scorrere le foto e indicare quali foto matchano con ciò che si sta cercando mediante un pollice all’insù o all’ingiù. Se il match trova corrispondenza anche per l’altra parte, ci si organizza per l’incontro amoroso.

Così dopo aver consumato qualche croccantino insieme, i due animali possono conoscersi meglio e decidere se concludere l’appuntamento in bellezza.

Pedigreender pesa 26,1 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.