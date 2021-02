I programmi di richiamo sono sempre una manna per coloro che posseggono hardware fuori garanzia. Consente loro di avere riparazioni senza spendere denaro. In questo caso c’è un programma di richiamo per i MacBook Pro del 2016 e del 2017.

Apple ha rilasciato qualche giorno fa un aggiornamento di macOS Big Sur 11.2.1. L’update dovrebbe risolvere il problema del blocco della ricarica della batteria. In pratica se il computer va sotto l’1% potrebbe non ricaricarsi.

Se l’aggiornamento del sistema operativo non risolve, Apple vi ripara la batteria gratuitamente. Per sapere se ne siete affetti notate questi elementi:

La batteria non si ricarica oltre l’1%

La batteria riporta “Assistenza consigliata” nello stato di salute presente in Preferenze di Sistema

Il MacBook Pro è stato venduto tra il 2016 e il 2017

Se siete affetti dal difetto Apple vi sostituirà la batteria.

I computer affetti potrebbero essere questi:

MacBook Pro (13 pollici, 2016, due porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, due porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, quattro porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, quattro porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

MacBook Pro (15 pollici, 2017)

Per approfondimenti vi lascio alla pagina del programma di richiamo.