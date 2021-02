For All Mankind: Time Capusle

La seconda stagione di For All Mankind arriverà il 19 febbraio, quindi tra pochi giorni. Per promuovere la nuova stagione Apple ha avuto un’idea interessante.

La società di Cupertino ha fatto realizzare un’app dedicata. Si chiama For All Mankind: Time Capsule e utilizza la realtà aumentata per mostrare una scatola dei ricordi. Una sorta di scatola del tempo dove trovare una serie di oggetti da analizzare.

L’utente può lanciare l’app per vedere gli oggetti dei ricordi nel mondo reale, utilizzarli come fossero veri e immergersi ancora di più nella storia del telefilm.

Per la prima volta, quindi, il telespettatore potrà interagire con il telefilm mediante l’uso di oggetti di scena, anche se virtualmente. C’è anche un Apple II con un videogame arcade.

La trama di For All Mankind, celebre citazione di Nail Armstrong quando mise piede sulla Luna, vede una linea temporale differente alla nostra. In questo universo parallelo sono stati i russi a mettere per la prima volta piede sulla Luna.

L’URSS, quindi, non è implosa come è accaduto da noi e le due super potenze vivono ancora in una lunga Guerra Fredda. Se siete curiosi vi lascio alla mia recensione della prima stagione. Per la seconda stagione basta attendere qualche giorno.

Ovviamente è tutto disponibile sul servizio di streaming video Apple TV+. L’app, invece, sarà disponibile al download probabilmente nello stesso giorno del lancio della seconda stagione.