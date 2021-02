Cosa si vede quando un Apple Watch non si carica

Uno degli aspetti che andrebbe migliorato negli Apple Watch è sicuramente l’autonomia della batteria. Purtroppo le dimensioni attuali, associate all’alta concentrazione di sensori e capacità di calcolo, non permettono di ottenere risultati migliori di 18 ore di autonomia. In pratica quanto basta per arrivare a fine serata.

Chi ha un Apple Watch serie 5 oppure un Apple Watch SE potrebbe incappare in un brutto difetto. Lo smartwatch potrebbe rifiutarsi di ricaricarsi se scende a zero.

Apple ha provato a risolvere questo problema rilasciato l’aggiornamento a watchOS 7.3.1 qualche giorno fa. È ovviamente logico il fatto che sia impossibile aggiornare il dispositivo se questi non si ricarica.

Qualora il vostro Apple Watch non volesse ricaricarsi dopo l’attivazione dell’opzione basso consumo, che mostra l’ora anche a batteria quasi zero, sappiate che Apple viene in vostro soccorso.

La società di Cupertino ha avviato un programma di richiamo che prevede la sostituzione gratuita degli Apple Watch serie 5, ma anche SE, muniti di watchOS 7.2 o 7.3. Se siete afflitti dal problema ricevere il cambio gratuito della batteria.

La società analizzerà il dispositivo prima della riparazione. Se rientra nei parametri previsti lo cambierà senza chiedere denaro, anche se la garanzia fosse scaduta.