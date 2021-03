Il Digital Security Bundle

Il tema di sicurezza online diventa sempre più attuale. Proteggersi da attacchi esterni, preservare la propria privacy, evitare di cadere in siti pieni di malware è diventata la priorità per molti.

A tal proposito vi segnalo il Digital Security Bundle. Si tratta di un pacchetto di 4 servizi offerto con il 75% di sconto. Tra i vantaggi ci sono anche 14 giorni di prova gratuita. Ma cosa contiene?

Nel Digital Security Bundle troviamo:

NordVPN : uno dei filtri VPN più famosi e usati al mondo, con 3.521 server in 61 paesi. Prezzo standard 11,95 $ al mese.

: uno dei filtri VPN più famosi e usati al mondo, con 3.521 server in 61 paesi. Prezzo standard 11,95 $ al mese. Dashlane : un password manager per salvare e gestire in sicurezza le proprie password. Prezzo standard 4,99 $ al mese.

: un password manager per salvare e gestire in sicurezza le proprie password. Prezzo standard 4,99 $ al mese. Degoo 2TB : un servizio cloud per salvare i propri file in sicurezza mediante la cifratura AES a 256-bit. Prezzo standard 9,99 $ al mese.

: un servizio cloud per salvare i propri file in sicurezza mediante la cifratura AES a 256-bit. Prezzo standard 9,99 $ al mese. ADGuard: l’edizione Vault Plus per intercettare i filtri fraudolenti, bloccare le pubblicità, evitare i malware e gli attacchi phishing. Prezzo standard 5,99 $ al mese.

Questi servizi presi singolarmente costerebbero 32,92 $ al mese, ma in questa pagina troverete il bundle che consente di averli per 8,25 $ al mese (circa 7 €).

L’offerta può essere provata per 14 giorni per valutarne l’utilità e può essere cancellata in qualsiasi momento in queste due settimane.