FiLMiC Pro è una delle app più famose al mondo per la registrazione dei video dall’iPhone. Grazie alla possibilità di modificare manualmente molti valori, è utilizzata da molti professionisti per i video registrati dall’iPhone. Basti pensare che l’app è usata dalla stessa Apple per registrare i video per la campagna Shot on iPhone.

Di recente la stessa azienda ha fornito la sua versione di FiLMiC ma per il settore fotografico. L’app si chiama FiLMiC Firstlight e mira a fornire l’accesso ai controlli manuali ai fotografi.

Quindi con Firstlight è possibile modificare la messa a fuoco, modificare la velocità dell’otturatore, cambiare i valori dell’ISO, avere sott’occhio l’istogramma RGB, scattare in formato RAW e molto altro.

L’app integra anche dei filtri, la simulazione dell’effetto pellicola, la messa a fuoco zebrata e tanto altro. Pesa 36 MB e si scarica per 8,99 € dall’App Store.