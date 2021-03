Qualcomm ha acquistato Nuvia per 1,4 miliardi di $

Gerard Williams ha lavorato 10 anni in Apple, Manu Gulati circa 8 anni e John Bruno per 5 anni. Tutti e tre erano ingegneri nel settore dei processori della società di Cupertino.

Nel 2019 i tre decidono di uscire dalla società e fondarne una propria. Creano, così, la startup Nuvia che tratta proprio di processori. Ora quella startup è stata comprata da Qualcomm per 1,4 miliardi di dollari.

La storia è un po’ sospetta. È ovvio che i tre abbiamo utilizzato le loro conoscenze e capacità nel settore, sviluppate in Apple, per creare qualcosa di molto simile. Apple ha infatti fatto causa a Williams accusandolo di aver rubato segreti industriali e averli portati in Nuvia.

L’uomo al momento si difende dichiarando che Apple gli leggeva i messaggi quando era suo dipendente e questo viola il loro contratto, rendendolo nullo, compresa la clausola di non concorrenza.

Il timore è che i tre possano portare in Qualcomm conoscenze che sono costate ad Apple anni e miliardi in ricerca, consentendo al rivale di produrre i suoi “SoC M1” in breve tempo.

Qualcomm dichiara in merito all’acquisizione:

Il team di prim’ordine di NUVIA migliora la nostra roadmap delle CPU, estendendo la posizione tecnologica leader di Qualcomm con gli ecosistemi Windows, Android e Chrome. L’ampio supporto di questa acquisizione da parte di tutti i settori conferma l’opportunità che abbiamo di fornire prodotti differenziati con prestazioni della CPU ed efficienza energetica all’avanguardia, con l’aumento dell’elaborazione richiesta nell’era del 5G.

Apple dovrà temere l’arrivo dei concorrenti per i suoi chip con architettura ARM?