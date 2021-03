Ultrahuman

Le palestre sono chiuse ormai da quasi 5 mesi e al momento non si ha idea di quando riapriranno. Per questo motivo le app per l’allenamento da casa sono fondamentali per mantenersi in forma. A tal proposito vi segnalo Ultrahuman.

Quest’app è stata premiata in vari ambiti. È stata scelta da Apple per la categoria “Apps we love” e ha vinto il Best of CES Fitness Tech 2021. Nell’App Store USA ha 4.4 stelle su 5.

Integra oltre 100 workout realizzati da atleti professionisti, scienziati e psicologi. L’app, infatti, mette insieme l’allenamento fisico per il corpo ma anche l’allenamento mentale. Quindi troverete anche sessioni di yoga, mindfulness e pratiche per dormire meglio.

La cosa interessante è che l’app è multipiattaforma. Troverete il tutto per usarla negli iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV e telefoni con Android.

Ultrahuman pesa 57,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Per usarla c’è bisogno di un abbonamento. Questi costa 7,99 € al mese o 61,99 € l’anno. In questa pagina, però, troverete per qualche giorno un abbonamento a vita per 79,99 $ (circa 67 €).