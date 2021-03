La pellicola Fives per iPad

Devo ammettere di non essere stato fan delle pellicole per iPad per molti anni. Le ritenevo superflue. Lo schermo del tablet di Apple ha realmente necessità di essere protetto da graffi e urti. Poi sono capitolato e ormai ne uso una da diverso tempo.

Ma quali sono le caratteristiche che si cercano in una pellicola per iPad? L’obiettivo è sicuramente puntare su un modello ideale, che faccia un po’ di tutto e che sia disponibile ovviamente a un prezzo ragionevole.

A tal proposito vi segnalo della di Fives. La pellicola integra 5 funzioni:

Protegge contro la luce blu emessa dagli schermi LCD. Da uno studio di Harvard si evince che la luce blu non sia molto salutare per gli occhi.

emessa dagli schermi LCD. Da uno studio di Harvard si evince che la luce blu non sia molto salutare per gli occhi. Protegge dai batteri bloccando il 99,9% di quelli nocivi, compreso lo escherichia coli e lo stafilococco aureus.

bloccando il 99,9% di quelli nocivi, compreso lo escherichia coli e lo stafilococco aureus. Aumenta l’attrito con la tecnologia Soft PaperFeeling per imitare l’effetto carta quando si usa l’Apple Pencil.

quando si usa l’Apple Pencil. Riduce i riflessi della luce esterna.

della luce esterna. Protegge dai graffi.

Disponibile per tutti gli iPad in vendita (eccetto il mini), si può comprare per 29,50 € nel sito ufficiale.