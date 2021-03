Deve essere molto emozionante assistere dal vivo al lancio di un razzo nello spazio, uno Shuttle e cose del genere. Con l’aumento delle missioni spaziali, grazie all’approdo di aziende private, questo potrebbe diventare possibile.

Con la realtà aumentata invece diventa certo, perché potreste far partire i veicoli spaziali direttamente dal giardino. L’app HoppAR, che lo sviluppatore Josef Grunig ha realizzato per tenersi occupato durante il lockdown, integra molti mezzi spaziali famosi come lo Starship MK1, il Dragon 2, lo Starship e molti altri.

L’app integra numerose animazioni, come le manovre del Perseverance Landing e dello Sky-Crane. L’app consente di impostare due modalità: da esterno o da interno. In questo modo gli oggetti appariranno in proporzione. Per esempio se la utilizzerete in salotto non sarete invasi da un enorme razzo nella stanza.

HoppAR pesa 321,9 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Con gli acquisti In App si possono acquistare i singoli mezzi spaziali per 1,09 €.