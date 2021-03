Non ho mai spaccato un Apple Watch in questi anni. Ho avuto un serie 0, 3 e ora 5. Ho però diverse segnalazioni da amici che hanno spaccato il vetro del loro smartwatch. Non so perché capita, forse muovono le mani in modo disarticolato colpendo spigoli ovunque. Oppure è semplicemente frutto di una serie di sfortunati eventi.

Sta di fatto che per questo target di persone Apple sta pensando a una versione rinforzata. Lo rivela Bloomberg in un recente articolo. Pare che questa versione corazzata sia pensata per gli sportivi.

Quindi chi fa sport dove si tende a urtare il polso, cadere e così via potrà contare su un Apple Watch rinforzato contro urti e graffi. Inoltre la società starebbe pensando a delle funzioni dedicate ai nuotatori. Quindi ci sarà una migliore resistenza anche all’acqua e alla pressione.

Al momento non sappiamo se la variante sarà disponibile già quest’anno, oppure se lo sarà il prossimo anno. Il prossimo Apple Watch dovrebbe essere presentato tra settembre e ottobre.