La custodia Okami

Tutti cerchiamo un accessorio che riesca a compiere il suo scopo principale, ma in fondo è anche qualcos’altro. La custodia Okami serve a proteggere l’iPad durante il trasporto, ma è anche qualcos’altro.

Una volta piegata può consentire di usare l’iPad in tre altezze diverse. Ci sono quindi tre incastri diversi, il cui ultimo permette di avere lo schermo ad altezza occhi e usarlo con una tastiera bluetooth esterna. Un po’ come accadde con i computer.

L’altezza raggiungibile dal ripiano sulla quale è appoggiata è di 8,5 centimetri. Il sistema di piegamenti e il sorreggere il tablet avviene mediante l’uso di circa 100 magneti. L’angolazione raggiunta, rispetto alle varie modalità di layout, è di 30°, 40°, 50° e 70°.

Okami è compatibile con gli iPad Pro del 2018 e 2020. Probabilmente è già compatibile con i recenti del 2021. Inoltre supporta gli iPad Air 2020.

Il peso della versione per 11” è di 600 grammi, mentre per quella da 12.9” è di 650 grammi. Il progetto si finanzia su Indiegogo. Per 45 € si riceverà un’unità da agosto prossimo.