Si parla sempre di più di podcast. Questa tecnologia, nata agli inizi degli anni 2000 ma diffusa grazie ad Apple, continua a crescere molto. Di recente tutti i servizi di streaming musicali hanno mostrato il loro interesse per offrire anche i podcast.

Forse non tutti sanno che anche Amazon supporta i podcast in Amazon Music. Trovate l’apposita pagina nel sito dedicato. La cosa interessante è che sono gratuiti, quindi non bisogna sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Music per ascoltarli.

