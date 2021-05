TextSniper per macOS

A volte capita di trovare delle immagini con del testo contenuto all’interno. Citazioni, elenchi, descrizioni e molto altro. Testo che potrebbe essere utile per dei documenti oppure che servirebbe condividere.

Come catturarlo? Fortunatamente la tecnologia OCR (Optical Character Recognition) corre in nostro aiuto. Per usarla ci serve l’app TextSniper per macOS. L’app consente di estrarre i testi dalle immagini, PDF, screenshot, documenti e anche dai video.

Per usarla basta selezionare lo strumento di cattura dall’icona nella menubar e selezionare l’area dove è presente il nostro testo. Questi viene copiato nell’area degli appunti di macOS, quindi per usarlo basta incollarlo dove ci serve.

L’app funziona anche scansionando i codici QR e i codici a barre. Funziona offline, quindi non necessita necessariamente una connessione. Supporta oltre all’italiano anche altre lingue come l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il cinese e altre.

L’app costa di norma 6 $, ma in questa pagina trovate una licenza per appena 3,99 $ (circa 3,3 €) con aggiornamenti a vita.