Spesso si sente accusare Amazon di eliminare il commercio al dettaglio con le sue politiche di sconti. La verità è che dietro la maggior parte del catalogo della società ci sono aziende nate proprio in Italia e che senza un canale distributivo non avrebbero potuto operare.

Per non parlare delle tante piccole aziende che grazie alla distribuzione di Amazon riescono a ingrandirsi e migliorare i propri affari. Quindi Amazon cambia la modalità di vendita, ma di per se non distrugge. L’indotto generato dalle vendite online è molto elevato.

