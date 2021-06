L’auto elettrica Aptera Sol

Le auto elettriche stanno diventando sempre più acquistate del mercato. Grazie agli incentivi a oggi circa il 30% degli acquisti di auto nuove sono completamente elettriche. Un trend destinato a crescere.

Al momento gli unici ostacoli che frenano gli acquisti sono di ordine tecnologico. Servono batterie più capienti e in grado di ricaricarsi velocemente. Il classico esempio è un viaggio Milano-Napoli. A oggi è difficile percorrere i circa 700 chilometri di distanza tra le due città con una carica singola.

Fermarsi a metà strada per circa 3 o 4 ore per la carica, sperando di trovare una colonnina potente, per molte persone è un grosso ostacolo. Anche perché cosa accadrebbe se tutte le colonnine fossero occupate? Bisognerebbe attendere diverse ore solo per iniziare la carica.

A tal proposito stanno già nascendo dei modelli più performanti. Il più promettente è sicuramente l’Aptera Sol. Quest’auto consente di percorrere fino a 1.000 miglia con una ricarica: circa 1.610 km.

Il design ricorda le auto futuristiche immaginate negli anni ‘70. Andare in giro con questo modello non ci farà passare sicuramente inosservati. Sulla sua superficie ci sono tanti pannelli solari che permettono di ricaricare l’auto quando c’è il sole.

I pannelli sul tetto, con un’esposizione giornaliera, ricaricano la batteria di 26 km di autonomia. I pannelli sulla parte anteriore aggiungono 10 km e i pannelli sul retro altri 29 km, per un totale di 65 km. Quanto basta per dei tragitti brevi in città. In pratica potreste usarla senza doverla mai attaccare alla colonnina.

L’Aptera Sol riesce a raggiungere prestazioni da 0 a 100 in 3,5 secondi quando sono attive tutte e tre i motori delle ruote, oppure 0-100 in 5,5 secondi con due ruote. La velocità massima è di 160 km orari.

All’interno uno schermo da 15” per gestire le opzioni di viaggio e l’intrattenimento. I posti a sedere sono solo due, come una Smart.

Il prezzo di vendita è di 44.900 dollari (37.300 €). Al momento i preordini hanno superato le 7.000 unità. L’auto al momento non è omologata per le strade europee, quindi le vendite sono circoscritte negli Stati Uniti.