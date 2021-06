Aaron Pearce è uno sviluppatore famoso soprattutto per le sue app per gestire HomeKit. Di recente Aaron ha pensato di sviluppare delle soluzioni per risolvere i suoi problemi da sviluppatore. Quindi potrebbero aiutare anche tutti gli altri sviluppatori.

Tempo fa realizzò Barter per avere un widget in iOS con i ricavi della propria app. Ora ha invece sviluppato DevSwitch. Quest’app serve a capire cosa accade nelle altre nazioni.

Invece di entrare nell’App Store Connect e giocare con i filtri per capire cosa accade in ogni nazione, l’app DevSwitch permette di vedere velocemente cosa accade nelle altre nazioni selezionando il pulsante dedicato.

Una volta entrati si possono ricevere informazioni come il ranking, i download e altre info. L’app supporta anche Siri Shortcuts quindi possiamo cambiare nazione con dei comandi vocali.

DevSwitch pesa 7,7 MB e si scarica per 1,09 € dall’App Store.