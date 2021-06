Qualche tempo fa vi recensii l’Apple Wallet: il portafogli magnetico in pelle che si attacca sul retro degli iPhone provvisti di MagSafe. Si tratta di un accessorio sicuramente valido, ma che forse costa troppo per ciò che offre.

Fortunatamente ci sono già delle alternative più economiche. Oltre allo Snap-On di Moft, ora c’è il progetto del NuWallet che durante la sua campagna di Indiegogo consente di ottenere un’unità per 186 dollari di Hong Kong (circa 20 €).

Sottile da vuoto 6,5 mm, il portafogli si attacca magneticamente sul retro degli iPhone compatibili, ma si può ordinare anche una versione con adesivo per gli smartphone non compatibili.

Il NuWallet può ospitare due card sul retro, ma c’è anche una tasca laterale per inserire altre tre card, oppure la si può usare per inserire fogli o banconote.

Il retro può anche essere piegato in tre modi per funzionare da stand. Le tre modalità consentono di avere l’iPhone in un angolo di 25°, 35° o 75°. Il retro contiene 38 magneti che gli consentono una presa forte. Lo si può anche attaccare a superfici metalliche come il frigorifero.

Realizzato in finta pelle, misura 105 x 64 x 6,5 mm. Le prime spedizioni partiranno in tempi brevi non appena sarà raggiunta la soglia minima.