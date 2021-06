Le nuove watchface internazionali per Apple Watch

Un paio di giorni fa Apple ha presentato una nuova linea di cinturini per Apple Watch. Si tratta della collezione internazionale degli Sport Loop: 22 cinturini per altrettante nazioni.

I cinturini sono in nylon intrecciato resistente all’acqua. La chiusura è a strappo. L’operazione pare non essere legata agli europei di calcio in corso, anche perché ci sono tante altre nazioni internazionali.

Per l’Italia il cinturino ha i bordi bianchi, mentre l’interno è tutto blu. La parte finale è rossa. In pratica non rispecchia per nulla la bandiera della nostra nazione. Personalmente trovo che sia più affine il cinturino del Messico che riprende proprio i colori della nostra bandiera.

Sta di fatto che per ogni singolo cinturino c’è anche un quadrante associato. Se non volete comprare il cinturino, che vi ricordo costa 49 €, potrete comunque avere il quadrante gratuitamente.

Per averlo andate nel sito di Apple per l’Apple Watch navigandolo dal vostro iPhone. Ora:

Scorrete in basso fino a trovare la Collezione internazionale

Premete su Guarda i Paesi

Scegliete una delle 22 nazioni disponibili, come per esempio l’Italia

Ora scorrete in basso e troverete Quadrante Apple Watch

Dopo aver premuto quel pulsante il quadrante sarà inviato all’app Watch e inserita nel vostro Apple Watch

Potrete ripetere l’operazione per ogni quadrante di cui avete bisogno.