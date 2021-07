Vi ho parlato alcune volte di iScanner in passato. Si tratta di un’app per scansionare documenti al volo e averli nel proprio dispositivo e servizi cloud. Oggi torno sull’argomento perché per qualche giorno c’è l’opportunità di comprare l’abbonamento a vita al piano premium.

Ma facciamo un passo indietro. iScanner consente di inquadrare automaticamente i fogli di varie dimensioni e realizzare dei file PDF da condividere in pochi istanti. Integra per esempio la scansione ottimizzata della carta di identità e del passaporto, ma non solo.

Di recente sono stati integrati degli algoritmi di machine learning per risolvere i problemi di matematica inquadrandoli, oppure calcolare l’area di una stanza, leggere codici QR, contare gli oggetti in una foto e molto altro.

Alcune funzioni dell’app sono disponibili solo per gli abbonati Premium. Questo abbonamento costa 54,99 € annui, ma in questa pagina troverete l’abbonamento a vita per 40 $ (circa 34 €). L’app invece si scarica nella pagina dell’App Store.