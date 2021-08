Nell’aprile del 2021 Apple ha presentato una versione aggiornata dell’Apple TV 4K. L’elemento di rottura rispetto ai modelli precedenti è probabilmente l’Apple Remote. Il nuovo telecomando per la scatoletta nera ha un design completamente diverso rispetto alle generazioni precedenti.

Oltre al design nuovo, nel nuovo Apple Remote vediamo sparire la superficie touch a favore della click wheel: un elemento che avevamo negli iPod. Questo diminuisce gli errori nell’impartire comandi. A volte capitava di toccare la superficie touch del telecomando mentre lo si prendeva.

Se tendete a dimenticarlo sul divano e non lo trovate più, Elago ha realizzato una custodia per l’Apple Remote 2021. Il modello R5 ha una doppia funzione:

Tramite il materiale con cui è costruito si illumina al buio, si potrà individuare il telecomando al volo quando nella stanza c’è poca illuminazione.

Un inserto per AirTag consente di aggiungere il chip di Apple e ritrovarlo con l’app Dov’è per iPhone, iPad e Apple Watch.

Realizzato in silicone premium, permette ovviamente di proteggere il telecomando per Apple TV anche in caso di cadute. Utilizzarlo consentirà di migliorare il grip tra le mani e una maggiore sensazione di solidità.

La custodia R5 di Elago per Apple Remote si compra su Amazon per 14,99 €.