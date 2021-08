WhatsApp sta iniziando a diffondere lo strumento di trasferimento dei messaggi da iOS ad Android

Uno dei crucci di molte persone nel cambio telefono è il passaggio dei messaggi. Molti sono inutili, ma tanti altri sono ricchi di ricordi, informazioni utili, foto, note vocali, video e così via. Tutte informazioni che non si vorrebbe perdere.

Per il passaggio da iOS a iOS la soluzione è semplice. Basta utilizzare i servizi di iCloud per caricare nel proprio spazio una copia di backup di tutti i messaggi di WhatsApp. Basta aprire l’app e poi andare in Impostazioni > Chat > Backup delle chat. Qui è possibile vedere se ci sono dei backup e il più recente a quando risale.

Il problema è se si passa da un dispositivo con iOS a uno con Android. In questo caso si rischia di perdere tutto perché non esiste un iCloud per Android.

A tal proposito WhatsApp ha creato uno strumento ufficiale di trasferimento. Il sistema prevede di effettuare il login nel nuovo dispositivo e usare lo strumento di importazione, tenendo l’iPhone accanto al telefono ricevente, fino a quando l’importazione sarà completata.

Il sistema non sarà disponibile per tutti. Pare, infatti, che Samsung abbia ottenuto una sorta di esclusiva. Al momento lo avranno solo i nuovi Flip3 e Fold3: gli smartphone pieghevoli. Il rollout della funzione inizierà tra poche settimane.

È curioso vedere che non esiste uno strumento di esportazione da Android verso iOS. Questo lascia pensare male di WhatsApp. Il sistema sembra disegnato per favorire chi abbandona Apple danneggiando la società di Cupertino.

WhatsApp, società di Facebook, è stata molto criticata per la gestione fantasiosa della privacy. Creare uno strumento che favorisca chi abbandona Apple sembra una sorta di vendetta. Associare il tutto ai soli dispositivi Samsung conferma che la volontà dell’azienda non sia favorire la portabilità dei dati, ma semplicemente monetizzare con una partnership.