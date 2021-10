Da quasi subito WhatsApp ha integrato uno strumento di notifica di lettura dei messaggi inviati. È molto utile per sapere se il destinatario ha ricevuto il messaggio (singola spunta), oppure se ha letto il messaggio (doppia spunta). Qualcosa del genere si può avere anche per le email?

A volte inviamo posta elettronica e non sappiamo se il destinatario la legge. Email importanti. Immaginiamo l’invio di una proposta commerciale, di una candidatura per un posto di lavoro, una email di chiarimento e così via. Tutti messaggi in cui vorremmo sapere se il destinatario ha ricevuto l’email e se l’ha letta.

Questa possibilità è gestibile con il servizio Doubletick Pro. Il servizio funziona come un’estensione di Gmail, quindi funziona solo con la posta inviata con il servizio di Google. La cosa positiva è l’integrazione e la semplicità di utilizzo, perché funziona proprio come WhatsApp.

Nella sezione della posta inviata possiamo vedere la singola spunta blu se il messaggio è stato recapitato nella casella destinataria e una doppia spunta se il messaggio è stato aperto. Il servizio offre anche la schedulazione dell’invio dei messaggi e il tracciamento dei click sui link presenti nelle email.

Doubletick Pro costa di base 24,99 $ l’anno, ma se andate in questa pagina potrete comprare un abbonamento a vita per 39 $ (circa 34 euro).