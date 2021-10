In un’epoca priva di iPhone, iPad e tanti altri prodotti di Apple, la società vendeva i player musicali iPod. Iniziava l’ascesa dei prodotti della Mela e i relativi accessori tanto ricercati.

Uno di questi accessori erano i calzini. Non quelli da mettere ai piedi, ma per proteggere gli iPod ed evitare che si graffiassero. Ce n’erano di diversi colori e presto divennero iconici. Poi nel 2012 la società decise di fermare le vendite visto che l’iPod non era più il prodotto di punta.

Ora tornano, ma ovviamente non per gli iPod. Il prodotto simile agli iPod sono le AirPods. Native Union, quindi, ha deciso di realizzare una versione dei calzini per gli auricolari di Apple.

I calzini AirPods Beanies riprendono i colori dell’epoca e sono venduti in pacchi da quattro. Realizzati in materiale riciclato al 100%, si adattano a tutti i modelli di AirPods (eccetto i Max). Dato lo spessore ridotto non creano problemi nella carica a induzione.

Il set di calzini per AirPods sono in vendita nel sito del produttore per 19,99 euro.