Chiuso sembra una piccola lattina di qualche bevanda colorata. In realtà avvicinandosi al nuovo MagGo di Anker, il modello 623, si nota che è un accessorio elettronico.

Nello specifico è un caricatore per iPhone e AirPods. Si tratta di un accessorio con supporto ufficiale per tecnologia MagSafe, quindi non è una generica carica wireless Qi.

L’elemento distintivo di questo modello è la base di ricarica ruotabile e piegabile fino a 60°. In questo modo è possibile utilizzare l’iPhone in orizzontale o in verticale. La base è antiscivolo per evitare cadute.

Il dispositivo è alimentato da un caricatore da 20 watt mediante un cavo USB-C. Il prezzo di vendita su Amazon è di 69,99 €.

Anker ha anche reso disponibili i Mag-Go Ring Holder. Si tratta di un anello che si attacca sul retro degli iPhone mediante i magneti del MagSafe.

Una volta attaccato si può usare l’anello integrato per mantenere l’iPhone saldo in una mano, oppure si può usare l’anello come stand per tenere l’iPhone alzato su un lato.

L’anello è testato per supportare un peso massimo di 800 grammi, quindi è abbastanza potente da evitare che l’iPhone si stacchi per sbaglio.

Il prezzo del Mag-Go Ring Holder è di 15,99 € su Amazon.