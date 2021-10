Friday the 13th: Killer Puzzlea

Oggi che è Halloween la mia attenzione è caduta su un gioco a tema. Si tratta del gioco ispirato dal film “Venerdì 13” del 1980.

La trama del film si incentra su un campo estivo del 1958 dove due animatori vengono uccisi da un misterioso assassino. Chiuso dopo la tragedia, il venerdì 13 giugno del 1979 un gruppo di ragazzi ritorna nel campo con l’idea di riaprirlo.

Quella sarà la notte dove il misterioso assassino rifarà la sua comparsa per uccidere ogni singolo ragazzo. Questo assassino è Jason Voorhees, figlio di Pamela e del suo stupratore. Nato con un disturbo mentale, Jason cresce con il padre violento, poi ucciso da sua madre.

La donna diventa cuoca del campo estivo portando con se Jason. Un giorno suo figlio viene bullizzato e gettato nel lago. Credendolo morto, Pamela gli fa bere la pozione segreta tramandata da generazioni nella sua famiglia. Il ragazzo non dà segni di vita, quindi viene abbandonato nel bosco.

Per vendicarsi Pamela uccide i due animatori del campo, colpevoli di non aver controllato i bulletti assassini del figlio. Jason però non era morto. Vaga da quel giorno nei boschi del campo alimentato dalla pozione segreta che pare avergli donato una forza sovrumana. Utile per vendicarsi di qualsiasi ragazzo che mette piede nel campo. La madre viene infatti decapitata da una ragazza del campo durante una lotta.

È qui che parte il gioco. Jason riceve l’ordine di uccidere tutti dalla testa decapitata della madre.

Il videogame è un puzzle. In un ambiente 3D, Jason può muoversi in 4 direzioni ma solo percorrendo tutto il tragitto verso l’alto, il basso, destra e sinistra. Non può fermarsi a metà percorso. Per uccidere i ragazzi nel riquadro, quindi, bisogna incastrare le mosse giuste per arrivare fino ai malcapitati e ucciderli.

In Friday the 13th: Killer Puzzle ci sono 100 livelli diversi con ambientazioni molto diverse. Scegliendo la restrizione “R” anzichè “PG” ci sarà molto splatter nelle scene di uccisione.

Livello dopo livello, inoltre, si collezioneranno armi sempre diverse per uccidere i malcapitati in modo sempre diverso.

Friday the 13th: Killer Puzzle pesa 274,9 MB e si scarica gratis nell’App Store.