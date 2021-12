Gli App Store Award sono leggermente differenti dagli Apple Design Award. Questi ultimi sono assegnati agli sviluppatori che hanno saputo seguire meglio le best practice di Apple, arrivando a creare app a regola d’arte.

Gli App Store Award, invece, sono app che si sono distinte nel corso dell’anno e sono spiccate per la loro capacità di attirare utenti. Spesso sono app segnalate precedentemente dagli editori di Apple.

Queste ricevono l’App Store Award. Quest’anno abbiamo 15 premi conferiti ad altrettante app e giochi. Vediamole:

Inoltre per il tema “connessione” che è il trend dell’anno secondo Apple, troviamo:

“Among Us!” di Innersloth

Bumble di Bumble Inc.

Canva di Canva

EatOkra, di Anthony Edwards Jr. e Janique Edwards

Peanut, di Peanut App Limited

Alcune app, come avrete potuto notare, sono nomi già visti in passato e premiati in altre occasioni. Se questo è un buon segnale per gli sviluppatori che vedono confermare il proprio lavoro, non lo è per il grado di innovazione nell’App Store.

Se Apple è costretta a premiare sempre le stesse app significa che non ne stanno nascendo altre disruptive o la società non è in grado di notare le nuove app degne di nota. Un punto di riflessione, questo, che spero sia sconfessato durante il 2022.