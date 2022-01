NFT. Forse questo acronimo lo avete incontrato molto in giro ultimamente. Sta per Non Fungible Token e indica un contratto digitale validato da una blockchain.

In pratica la catena di blocchi altro non sono che pacchetti di hash formati da una chiave pubblica (visibile a tutti nella blockchain) e una chiave privata (posseduta da una persona). Quello che si fa per gli NFT è associare a un’opera, come un video o un’immagine, una chiave pubblica validata nella blockchain, consentendo a una persona di dimostrarne la paternità associando quella chiave al proprio wallet, protetto da chiave privata.

Quindi in caso di dispute è possibile dimostrare di possedere quella chiave pubblica, chiamato anche token, perché si possiede l’accesso a un wallet protetto. Gli NFT trovano loro collocazione proprio in questo modo: sono opere certificate con la blockchain, quindi non manomissibili, di cui si possono acquistare i diritti mediante il proprio wallet e, volendo, rivenderli in futuro.

A tal proposito ho realizzato una collezione di 5 opere uniche, appunto 5 NFT, ispirate a Steve Jobs. Utilizzando un software ho chiesto al mio iPhone di realizzare 5 ritratti ispirati a Steve Jobs e ho ottenuto 5 NFT:

Jobs Eden

Jobs King

Jobs Paper

Jobs Punk

Jobs in Dream

Il risultato è molto interessante perché un prodotto di Apple ha espresso sotto forma di opera d’arte le fattezze del suo creatore. Questi 5 NFT, di cui esiste una singola copia per ognuno di essi, sono la riproduzione materiale di come i prodotti di Apple vedano Steve Jobs.

I 5 NFT sono stati validati con la blockchain di Polkadot. Sono disponibili nell’apposita galleria su OpenSea e sono in vendita. Se vi interessa acquistarli potete farlo pagando in Ethereum.