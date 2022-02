Già perché non basta tenersi in forma, bisogna farlo in modo sano. Fare troppo poco porta a pochi risultati e strafare porta a cattivi risultati. Il nostro organismo è stato costruito con un’evoluzione durata centinaia di migliaia di anni. Non basta fare sport per equilibrare la vita sedentaria.

Ne sono un esempio le fasce di battiti cardiaci. Se facciamo allenamenti molto intensivi potremmo non intaccare il grasso corporeo (generalmente questo avviene in fascia 2) ma il muscolo (fascia 4 o 5). Quindi come uscirne? Fortunatamente la tecnologia viene in nostro soccorso.

Gentler Streak è una personal fitness tracker. Questo significa che traccia la nostra attività fisica, aggrega tutti i dati e ce li offre con un’ottima esperienza utente per capire come siamo messi.

Un esempio è l’AT (Activity Path): prendendo in considerazione valori come i workout terminati, l’intensità, il sesso, l’età, i battiti, il valore del Vo2 Max e altro, applicando un algoritmo, si ottiene un grafico molto semplice da capire dove si vede la propria posizione dell’attività quotidiana in una fascia colorata, che va dal blu chiaro a quello scuro, con le estremità in grigio. In pratica bisogna essere nella fascia centrale, dove si è sicuri di aver fatto abbastanza, non poco ma neanche aver strafatto.

La fascia AT di Gentler Streak

Gentler Streak fa anche altre cose. Per esempio dall’app per Apple Watch permette di tracciare ben 85 attività diverse, tra cui alcune non presenti nell’app Attività di Apple. Ne è un esempio il basket, le partite a calcio, andare in skateboard, fare canottaggio e molto altro.

Ogni workout permette di vedere subito el 5 fasce di intensità fisica per capire come sta andando l’allenamento. Inoltre dopo ogni sessione possiamo vedere il resoconto dell’attività conclusa, con tanto di mappe (per le attività all’aperto) e il grafico di intensità dello sforzo.

L’app offre un resoconto giornaliero e settimanale, con la possibilità di aggregare tutti i dati per ottenere un resoconto anche annuale di tutti gli allenamenti fatti, chilometri percorsi, calorie bruciate e così via. Molto divertente sapere a quanto cibo spazzatura corrispondono le calorie bruciate, mediante la rappresentazione grafica usando le emoji.

Gentler Streak contiene anche dei consigli sulla salute (in inglese) e la possibilità di cambiare la scala di misura dell’Activity Path qualora in quel giorno non siamo molto attivi, per esempio se siamo ammalati oppure se non abbiamo voglia di allenarci.

Gentler Streak pesa 37,6 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Funziona negli iPhone e Apple Watch. Alcune funzioni premium richiedono un abbonamento mensile di 6,99 € o annuale di 39,99 €. Per un periodo di tempo limitato l’abbonamento costa 19,99 €. La prima settimana di prova è gratuita.