A partire da OS X Lion, vale a dire la versione 10.7 del 2010, gli utenti hanno potuto godere dell’opzione “Riapri le finestre al login successivo”. In pratica spegnendo o riavviando il computer, si vede apparire un popup prima di questa operazione, dove ci si chiede se vogliamo che tutte le finestre e le app aperte in quel momento siano riaperte al riavvio.

Una funzione molto utile per evitare di perdere tempo e riaprire ogni singola app a ogni riavvio. Una funzione utile anche perché il sistema salva le sessioni attive in quel momento. Per esempio in Safari ritroverete le pagine in cui stavate navigando prima del riavvio.

Tutto questo funziona, quindi, quando si effettua il logout dal sistema operativo, si riavvia o spegne il computer. Ma se invece volessimo chiudere tutte le finestre aperte in quel momento e lasciare il computer acceso?

In questo caso c’è l’app Later per macOS. Quest’app replica la stessa esperienza: permette di registrare le app e finestre aperte in quel momento, chiuderle tutte o in parte, e riaprirle quando ci servono.

Per esempio questo sistema è utile se vogliamo chiudere quasi tutto prima di un viaggio e preservare l’autonomia della batteria, oppure se vogliamo che delle app e finestre siano attive solo in alcune ore del giorno.

Later si compra nel sito della sviluppatrice dove è in vendita per 12 $ durante il periodo promozionale, poi costerà 20 $.