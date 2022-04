WWDC 2022

Quando ci sarà la WWDC 2022 quest’anno? Apple ha risposto finalmente alla domanda. L’evento per sviluppatori si terrà dal 6 al 10 giugno 2022.

Se lo scorso anno l’evento fu annunciato il 30 marzo, quest’anno Apple si è presa quasi una settimana in più. Probabilmente la società ha riflettuto un po’ di più in merito alla possibilità di organizzarlo in presenza, visto l’allentamento generale delle restrizioni anti Covid.

A tal proposito arriva una buona e una cattiva notizia. Partiamo dalla cattiva. Anche quest’anno non sarà completamente in presenza. Apple ha voluto rimanere cauta in merito alla presenza di migliaia di sviluppatori nei giorni dell’evento.

La buona notizia è che alcuni sviluppatori selezionati e alcuni studenti vincitori della Swift Student Challenge, però, potranno essere in presenza nell’Apple Park per il Keynote di apertura del 6 giugno e per l’evento di approfondimento State of the Union.

Quindi una platea molto più ristretta nello Steve Jobs Theater che, vi ricordo, ospita un massimo di 1.000 persone. Tra queste dobbiamo includere i dirigenti di Apple, gli investitori e alcuni membri dei media.

Quindi è molto probabile che l’evento di presentazione non sarà pre-registrato come Apple ci ha abituati negli ultimi anni, ma che sarà un vero e proprio evento live sul palco del teatro. Una presentazione classica delle novità riguardanti iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13.

Il logo dell’evento di quest’anno usa una grafica dark mode con il logo di Swift: il linguaggio di programmazione open source di Apple. Quindi molto probabilmente il vero protagonista dell’evento saranno le novità di SwiftUI e Swift in generale. Lo slogan è tra l’altro “Call to code”: chiamata al coding.

Apple ha promesso eventi on demand e streaming con gli sviluppatori per approfondire le singole novità di quest’anno. L’appuntamento è quindi per il 6 giugno per il primo evento, molto probabilmente alle ore 19:00 italiane.

Come sempre l’app per sviluppatori la trovate nell’App Store, con tutte le indicazioni e i video dell’evento.