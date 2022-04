Fitness View

Apple ha un grande problema nella gestione dei dati della Salute. Non problemi di sicurezza o privacy, fortunatamente, ma nella rappresentazione e aggregazione grafica dei dati.

Per quanto siano minimali e veloci, i grafici dell’app Salute di Apple sono illeggibili. Si ha difficoltà nel campire al volo le tendenze, comparare i dati, avere dettagli sui massimi e minimi e altro.

Si vocifera che Apple aggiusterà il tiro durante la prossima WWDC 2022, con iOS 16 e watchOS 9, ma di questo avremo conferma solo quando lo vedremo. Nel frattempo esistono tantissime app in grado di mostrare i dati con più chiarezza. Stiamo parlando ovviamente degli stessi dati. Basta collegare le app all’app Salute.

Una di questa si riferisce ai dati sullo sport e si chiama Fitness View.

Fitness View mostra dati come calorie bruciate, passi, tempo di lavaggio delle mani, ore passate all’impiedi, workout e molto altro. L’app mostra una Dashboard personalizzabile per vedere i dati per giorno, settimana, mese e anno in modo aggregato. Inoltre può dare i dettagli su ciascuno.

Per esempio in riguardo i workout possiamo sapere in modo chiaro se ci siamo allenati nella zona brucia grassi, cardio o ad alta intensità.

L’app contiene anche una grande scelta di widget per iPhone e complication per Apple Watch. Tutto quello che serve per vedere velocemente i propri dati della giornata. Utile se tenete molto allo sport e all’attività fisica e volete sapere se state raggiungendo gli obiettivi prefissati.

C’è anche la possibilità di esportare i dati in formato CSV per analisi e grafici nei fogli di calcolo, oppure un report in PDF sull’attività nell’arco temporale prefissato.

Fitness View pesa 20,2 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Alcune funzioni richiedono lo sblocco Premium che costa 1,49 € al mese o 9,99 € all’anno.