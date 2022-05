Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, o come da titolo originale The Last Days of Ptolemy Grey, è una mini serie apparsa su Apple TV+, il servizio di streaming video di Apple, l’11 marzo del 2022.

La consideriamo una mini serie perché la storia copre 6 puntate. Non sono previste stagioni successive, perché il racconto è basato sull’omonimo romanzo scritto da Walter Mosley, quindi in sostanza il libro è stato raccontato in 6 puntate nella sua interezza.

La trama di Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey

Il protagonista è Ptolemy Grey, o Tolomeo Grey come è stato chiamato in italiano per avere una fonetica più fluida. È interpretato dall’attore Samuel L. Jackson che è l’attore che il Guinness dei Primati ha dichiarato l’attore che ha fatto guadagnare di più al cinema.

Dominique Fishback e Samuel L. Jackson in “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey”

Questa volta non è il figo direttore Nick Fury dello SHIELD, per la saga Avengers, ma è il novantunenne Ptolemy Grey.

Il povero Tolomeo è un anziano che vive da solo. Malato di demenza, l’uomo vive in casa sua sopraffatto da materiale collezionato negli anni, escrementi e scarafaggi. Un vecchio abbandonato dai familiari, eccetto una persona: il nipote Reggie Lloyd (l’attore Omar Benson Miller .

Un giorno, però, Reggie viene ucciso e Tolomeo resta da solo, senza assistenza. L’uomo viene invitato al funerale dai suoi familiari e in quell’occasione scopre la morte del nipote. Al funerale fa la conoscenza di Robyn (l’attrice Dominique Fishback ) che poco dopo, cacciata dalla zia, è costretta a chiedere aiuto a Tolomeo per avere un tetto sulla testa.

La ragazza inizia ad accudire l’uomo, pulendo casa, dandogli assistenza. Fino al giorno in cui Tolomeo riceve una cura momentanea durante uno studio sperimentale. In questa occasione Tolomeo ritrova il senno momentaneamente.

In quest’arco temporale di autosufficienza, Tolomeo inizia a indagare sull’assassino del nipote, ritrova i ricordi dell’infanzia traumatica, di un grande amore perduto nell’età adulta, fino a ritrovare un vecchio tesoro in dobloni lasciato da suo zio Coydog (l’attore Damon Gupton ) perso da bambino.

Tolomeo passerà gli ultimi mesi della sua vita nel fare ordine nella sua vita, liberato momentaneamente dalla demenza.

Le mie impressioni su Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey

Il protagonista principale della serie, più che l’attore, è la malattia. Tolomeo vive una vita travagliata. La sua infanzia è segnata dalla perdita del parente a cui voleva più bene, suo zio Coydog. Cresce e sopravvive, così, con tutte le difficoltà che potrebbero colpire un bambino nero, povero e senza genitori.

Samuel L. Jackson in “Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey”

Fortunatamente incontra un grande amore, quello della sua vita, ma poi deve fare i conti con altra malattia e il rapporto poco stabile. In vecchiaia viene colpito dalla demenza, che gli porta l’Alzheimer.

L’Alzheimer è quindi il filo conduttore del racconto. Potremmo dire che Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey è un racconto per dare risalto alla condizione dei malati di l’Alzheimer che, soprattutto se non assistiti, vanno incontro a situazioni di degrado.

Grazie a una cura sperimentale Tolomeo ottiene dei giorni di normalità. La speranza è che proprio come nella serie, questa malattia possa essere sconfitta dalla medicina.

Su Rotten Tomatoes ha ricevuto un punteggio medio dell’87%. Quindi è una delle serie più riuscite di Apple. Complice del successo, oltre alla presenza di Samuel L. Jackson che è anche produttore esecutivo, c’è il fatto che la malattia non viene raccontata con morbosità o compassione.

È un racconto di amore, tenerezza e avventura. La storia con l’uso del framework del “percorso dell’eroe” si fa guardare volentieri. Il fatto che dura 6 puntate la rende facilmente fruibile.

Trovate Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey su Apple TV+.