Love, Death & Robots

Non è la prima volta che parliamo di NFT (Non-fungible token). Sono immagini, o altro contenuto multimediale, associato a un token validato in una blockchain. Questo li rende unici in quanto il token è unico e non replicabile. A tal proposito Netflix ha nascosto 9 NFT in Love Death & Robots.

Questa serie è formata da tanti corti non legati tra di loro. La cosa interessante è la computer grafica utilizzata per realizzarli. Anno dopo anno, serie dopo serie, i dettagli grafici diventano sempre più realistici. In questa terza serie, l’ultima caricata, in alcune puntate ho fatto fatica a comprendere se si trattasse di vere scene oppure no.

Per sottolineare l’ambientazione cyber-punk, fantascientifica e metafisica, Netflix ha deciso di integrare 9 NFT: uno per ogni puntata. Il problema è che sono nascosti.

Come prendere gli NFT in Love Death & Robots

Il sistema funziona così. Bisogna trovare dei QR code nascosti nelle varie puntate. Queste potrebbero essere ovunque: un tatuaggio sul braccio di qualcuno, una grafica su un muro, alla fine dei titoli di coda.

Una volta trovato uno dovrete inquadrarlo con il vostro smartphone per essere rimandati in una pagina chiamata lovedeathandart. Qui vi sarà chiesto di scaricare l’immagine in formato jpg, oppure effettuare il mint.

Per mint significa bollare quell’immagine con un token trasformandolo in NFT. È un’operazione che si può fare se avete Coinbase o Metamask. In entrambi i casi bisogna pagare delle fee in cryptomoneta, MATIC o ETH, per firmare il token. Quindi l’operazione non è gratis. Per averlo nel vostro wallet NFT pagherete circa 10 € per ogni NFT.

Voglio precisare che sono soldi che non prende Netflix, ma servono alla blockchain per firmare i token NFT e validarli nei blocchi.

Quindi quello che dovete fare è creare un account nell’app di Metamask e comprare della cripto come MATIC o ETH per validare l’NFT. Questo potrete farlo direttamente nell’app. L’importo minimo di acquisto è di 30 €.

La pagina di download dell’NFT della prima puntata

Una volta ottenuta la cripto necessaria per validare l’NFT, dovrete premere su Mint nella pagina di lovedeathandart scovata nella serie Love Death & Robots. Pagherete la validazione e vedrete apparire l’NFT nel vostro wallet.

Si tratta di un wallet decentralizzato. L’NFT ottenuto può essere venduto o scambiato su OpenSea. Non pensate di arricchirvi con questi NFT. Per ogni contenuto ne sono stati validati decine di migliaia di copie e questo li rende molto economici.

Per intenderci al momento potete comprarne uno per 0,003 ETH, cioè circa 6 dollari.

I primi 3 NFT di Love Death & Robots per voi

Al momento non sono riuscito a trovare tutti e 9 gli NFT. Delle nove puntate disponibili, però, posso svelarvi 3 NFT pronti per essere mintati:

Basterà incollare questi indirizzi nel browser integrato in Metamask per poi premere su “Mint me” e ottenere l’NFT.

L’idea di Netflix è molto interessante perché sostanzialmente è un’operazione di marketing a basso costo. Nascondendo dei QR code nella serie, per ottenere delle immagini da trasformare in NFT, permette di attirare l’interesse. Le persone vedranno la serie Love Death & Robots con attenzione per scoprire dove si nascondono i codici.

In linea generale potete vedere la serie anche senza dover puntare gli occhi. Tutti e i 9 episodi sono godibili e si fanno vedere con piacere.