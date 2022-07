OpenBB

I molti conosceranno Bloomberg per il sito di informazioni. In realtà Bloomberg, cognome di Michael Bloomberg, è anche un famoso software di dati finanziari utilizzati dagli addetti ai lavori: il Bloomberg Terminal.

Questo software è sviluppato dal 1982 e viene pagato per numeri di display collegati al terminale. Pensate che una singola licenza costa 24.000 $ e serve una licenza per persona. Al momento la società gestisce 325.000 abbonamenti, per un giro d’affari di quasi 8 miliardi di $.

Ma perché ci sono tutte queste persone disposte a spendere 24.000 $ l’anno di abbonamento? Il segreto è nella velocità. Il terminale di Bloomberg consente di visualizzare i dati finanziari provenienti da molte fonti, dai dati aziendali fino a quelli governativi, per prendere decisioni rapidamente.

Digitando delle linee di comando si possono ottenere grafici al volo, andamenti, tendenze, comprendere cosa accade sulle singole Borse e così via, in tempo reale. Basta imparare a usarlo, imparare le linee di codice da scrivere, per ricevere informazioni velocemente e prendere decisioni di acquisto o vendita di prodotti finanziari.

E come sappiamo la velocità è fondamentale per guadagnare o evitare di perdere denaro. È un servizio utilizzato da grosse banche, broker, operatori, analisti e così via. Persone che per una decisione sbagliata potrebbero perdere milioni. Da qui la giustificazione dei 24.000 $ l’anno.

Una Rainbow Chart di Bitcoin in OpenBB

Ora, se vi dicessi che potete averlo gratis? Non sto parlando del Bloomberg Terminal, ma di un’alternativa open source: OpenBB.

Il progetto integra oltre 500 funzionalità ed è stato sviluppato da Python. Lo si può utilizzare per analizzare azioni, le crypto, gli ETF e molto altro. Grazie all’integrazione di strumenti di machine learning si possono anche avere analisi predittive, analisi di portafoglio, di FOREX, fondi e molto altro.

Nella sezione di reporting si possono creare regole per ottenere analisi automatiche, forecasting e creare una propria dashboard con dati in tempo reale e altro.

Se volete approfondire prima di decidere di installarlo, esiste una documentazione con tutte le informazioni in merito. All’interno c’è anche la guida ai comandi da usare per ottenere i risultati. Chi volesse dare un’occhiata al codice, invece, trova il progetto su GitHub.

Il progetto prevede anche un installer per Windows e per macOS. Per quest’ultimo si installa mediante Terminale e richiede l’installazione degli strumenti per sviluppatori per Terminale.

All’apertura vi apparirà un messaggio di attenzione perché l’app essendo in beta non è ancora firmata con licenza per sviluppatori, quindi macOS vi avvisa che potrebbe essere pericolosa. Per superare questo messaggio basta andare in Preferenze di sistema > Sicurezza e Privacy, per poi consentire l’apertura dell’app dopo aver sbloccato il lucchetto in basso a sinistra.

Ricordatevi che si tratta di un progetto per dati finanziari per addetti ai lavori.