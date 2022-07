Apple Computer A è il prototipo dell’Apple I

Come saprete l’Apple I è stato disegnato da Steve Wozniak in persona. Il co-fondatore di Apple si occupò del progetto del primo computer della società, per poi produrlo in 200 unità in serie. Ma prima di arrivare all’inizio della produzione ci fu un prototipo: l’Apple Computer A.

Questo rarissimo prototipo, probabilmente l’unica unità presente al mondo, va all’asta su RR Auction. Un’asta che terminerà il prossimo 19 agosto.

L’Apple Computer A fu consegnato a Paul Terrell, proprietario del negozio The Byte Shop (lo stesso che commissionò le 200 unità dell’Apple I), per fargli comprendere come sarebbe stato il risultato finale.

L’Apple Computer A

L’unità dell’Apple Computer A fu consegnata a Terrell che aveva rimborsato Steve Wozniak e Steve Jobs con 40 $ per i materiali usati per la costruzione.

Per validare questo raro computer, ci fu una polaroid del 1976 scattata dallo stesso Terrell che mostra il prototipo in uso. Inoltre Corey Cohen ha autenticato l’unità con un report di 13 pagine.

L’Apple Computer A purtroppo è stato danneggiato nel tempo. Finito in un garage per anni, probabilmente hanno posizionato sulla sua scatola qualcosa di pesante che ha rovinato un angolo, rompendolo. Il pezzo mancante probabilmente è stato buttato via.

L’asta è iniziata il 20 luglio. Nel momento in cui vi scrivo è a quota 278.000 $ dopo 15 rilanci. Si prospetta un valore finale di oltre 500.000 $.a